Schifferstadt/Hockenheim (dpa) – Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 61 bei Schifferstadt auf die Mittelschutzplanke gekippt. Dadurch seien beide Fahrtrichtungen betroffen, teilte die Polizei mit. Die Fahrtrichtung Hockenheim sei derzeit voll gesperrt. Eine Umleitung sei am Autobahnkreuz Mutterstadt eingerichtet.
Der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz werde aktuell über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, hieß es. Zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.
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