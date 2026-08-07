In der Nähe der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kippt ein Sattelzug auf die Mittelschutzplanke. In beide Fahrtrichtungen der A61 gibt es deshalb Probleme.

Schifferstadt/Hockenheim (dpa) – Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 61 bei Schifferstadt auf die Mittelschutzplanke gekippt. Dadurch seien beide Fahrtrichtungen betroffen, teilte die Polizei mit. Die Fahrtrichtung Hockenheim sei derzeit voll gesperrt. Eine Umleitung sei am Autobahnkreuz Mutterstadt eingerichtet.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz werde aktuell über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, hieß es. Zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.