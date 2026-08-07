In der Nähe der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kippt ein Sattelzug auf die Mittelschutzplanke. In beide Fahrtrichtungen der A61 gibt es deshalb Probleme.

Schifferstadt/Hockenheim (dpa) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 61 bei Schifferstadt auf die Mittelschutzplanke gekippt und hat den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen beeinträchtigt. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer eines Sattelzugs einen verkehrsbedingt abbremsenden Wagen zu spät erkannt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei er nach links ausgewichen und dabei ins Schleudern geraten. Der Lastwagen prallte gegen die Mittelschutzplanke und kippte auf diese.

Durch den Unfall traten der Polizei zufolge Betriebsstoffe aus, zudem verteilten sich Teile der Ladung auf der Fahrbahn. Die Fahrtrichtung Hockenheim bleibt wegen der Bergungsarbeiten und des Einsatzes eines Krans weiterhin voll gesperrt. Eine Umleitung ist am Autobahnkreuz Mutterstadt eingerichtet.

In Richtung Koblenz wird der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.