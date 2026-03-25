Ein Lastwagenfahrer verliert im baden-württembergischen Schramberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Eine junge Frau und ihr Kind sterben bei dem Unfall.

Schramberg (dpa) - Ein Lastwagen hat bei einem schweren Verkehrsunfall in Schramberg im Landkreis Rottweil (Baden-Württemberg) eine Mutter und ihr Kind erfasst. Beide starben noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer des Lastwagens habe am Morgen «mutmaßlich aufgrund medizinischer Ursache» die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es in der Mitteilung. Der Lastwagen sei «über mehrere geparkte Autos und den Gehweg hinweg gegen eine Hauswand» geprallt. Auf dem Gehweg habe er eine junge Frau und ihr Kind erfasst.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen seien beide noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen gestorben. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Polizei äußert sich zunächst nicht zum Alter der Opfer

Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zum Alter der Opfer sowie zum Alter des Lastwagenfahrers - auch nicht zum gesundheitlichen Zustand des Lastwagenfahrers nach dem Unfall.

Auf Bildern vom Unfallort, die der «Schwarzwälder Bote» veröffentlichte, waren neben unter anderem ein auf der Seite liegendes Auto und eine verbogene Straßenlaterne zu sehen. Zahlreiche Autos des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei waren im Einsatz sowie ein Rettungshubschrauber.