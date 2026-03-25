Ein Lastwagenfahrer verliert im baden-württembergischen Schramberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Eine 29-Jährige und ihr dreijähriger Sohn sterben bei dem Unfall.

Schramberg (dpa) - Ein Lastwagen hat bei einem schweren Verkehrsunfall in Schramberg im Landkreis Rottweil (Baden-Württemberg) eine 29-jährige Mutter und ihren dreijährigen Sohn erfasst. Beide starben noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 53-jährige Lastwagenfahrer wurde demnach leicht verletzt.

Der Fahrer des Lastwagens habe am Morgen «mutmaßlich aufgrund medizinischer Ursache» die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es in der Mitteilung. Der Lastwagen sei «über mehrere geparkte Autos und den Gehweg hinweg gegen eine Hauswand» geprallt. Auf dem Gehweg habe er die Frau und ihr Kind erfasst.

Sachverständiger soll Unfallursache klären

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen seien beide noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen gestorben. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz. Zum Schaden konnte ein Sprecher der Polizei zunächst keine Angaben machen. Ein Unfallsachverständiger sei zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen worden.

Auf Bildern vom Unfallort waren neben dem Lastwagen mit beschädigtem Führerhaus unter anderem ein auf der Seite liegendes Auto, zerstörte Verkehrsschilder und eine aufgebaute weiße Sichtschutzwand zu sehen. Zahlreiche Autos des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei waren im Einsatz sowie ein Rettungshubschrauber.