«Markus Lanz» ist die wohl meistdiskutierte Talk-Sendung im deutschen Fernsehen. Jetzt kommt der Talker nach vier Wochen TV-Ferien zurück - und kündigt eine Sonderausgabe für ein bestimmtes Datum an.

Hamburg (dpa) – Der ZDF-Talker Markus Lanz kommt am Dienstagabend aus der Sommerpause zurück. Welche Gäste der 57-Jährige dann begrüßt, wird laut ZDF erst tagesaktuell feststehen. Die Ausstrahlung der in Hamburg produzierten Sendung am Dienstag ist ab 22.45 Uhr geplant, am Mittwoch und Donnerstag dann jeweils ab 23.15 Uhr.

In diesem Jahr gab es bislang bis zur Sommerpause, die nach der Show vom 16. Juli losging, 85 «Markus Lanz»-Ausgaben. Wie oft Lanz bis zum Jahresende jetzt noch im ZDF talkt, ist nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders unklar. 2025 gab es insgesamt 138 Ausgaben, 2024 und 2023 jeweils 137.

Spezialausgabe am Montag nach Sachsen-Anhalt-Wahl geplant

Manchmal kommen kurzfristig Ausgaben hinzu. Schon fest steht beispielsweise, dass es am Montag, 7. September, eine zusätzliche Ausgabe geben soll – am Tag nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Bei der Landtagswahl könnte die AfD stärkste Partei werden und das Ergebnis könnte ganz Deutschland verändern.

«Markus Lanz» steht normalerweise nur dienstags, mittwochs und donnerstags im Spätprogramm des ZDF.

Im Jahr 2025 wurde «Markus Lanz» im TV im Schnitt von 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Lanz lebt aber davon, auch viel in Social Media Thema zu sein. Die Zahl der Fernsehzuschauer sagt also nicht mehr so viel über die tatsächliche Relevanz aus.

Lanz hat einige Gäste besonders oft

Zu den häufigsten Gästen in den vergangenen zwölf Monaten gehörten die RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck (Redaktionsnetzwerk Deutschland) und die «Rheinische Post»-Parlamentsredaktionsleiterin Kerstin Münstermann sowie der Sicherheitsexperte Peter Neumann, der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter, die «taz»-Redakteurin Ulrike Herrmann, die «FAZ»-Redakteurin Julia Löhr und der Podcaster und «Welt»-Kolumnist Robin Alexander.

Häufigster Gast war der USA-Korrespondent Elmar Theveßen. Dazu gibt das ZDF aber zu bedenken, dass der Leiter des ZDF-Studios Washington wegen der vielen politischen Ereignisse in den Vereinigten Staaten in den letzten Monaten häufig tagesaktuell zugeschaltet worden sei und oft nur in einem Teil der Sendung eine aktuelle Einschätzung beigesteuert habe.