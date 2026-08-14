Bregenz (dpa) – Bei einem tragischen Unfall am Bodensee hat ein Landwirt mit seinem Traktor-Gespann seinen drei Jahre alten Sohn getötet. Das teilte die österreichische Polizei mit. Der 50 Jahre alte Bauer sei mit dem Traktor durch die Stallgasse seines Kuhstalles in Höchst bei Bregenz (Bundesland Vorarlberg) – etwa 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt – gefahren, um Futter für die Tiere auszubringen. Das Kind sei mit dem Fahrrad unbemerkt hinterdrein gefahren. Am Ende des Stallgebäudes habe der Landwirt seinen Traktor zurückgesetzt und mit dem Reifen des Anhängers den kleinen Jungen erfasst. Wiederbelebungsmaßnahmen seien erfolglos geblieben

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