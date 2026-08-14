Waldbrand
Landrat: Die nächsten Stunden sind entscheidend
Waldbrand im Hürtgenwald
Die Löscharbeiten auf dem mit Weltkriegsmunition belasteten Gelände gestalten sich schwierig.
Christoph Driessen. DPA

Mehrere Hundert Einsatzkräfte kämpfen in Hürtgenwald gegen die Flammen. Wie sich das Feuer entwickelt, könnten die nächsten Stunden zeigen.

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Hürtgenwald (dpa) -   Beim Kampf gegen den großen Waldbrand in Hürtgenwald im Kreis Düren sind dem Landrat zufolge die nächsten Stunden entscheidend. «Wenn wir in Gey gelöscht haben, kommt es auf die nächsten Stunden an, ob wir die Hauptglutnester erkennen und auch ablöschen können», sagte Ralf Nolten (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Im Laufe des Nachmittags sei wegen der steigenden Temperaturen mit einer Thermik zu rechnen, die die Feuer wieder anfachen könne. «Die Zeit bis Mittag ist für uns die entscheidende.»

Mit Blick auf die Evakuierung des Ortsteils Gey berichtete Nolten von den Umständen entsprechend gelassenen Reaktionen und vollem Verständnis der Einwohnerinnen und Einwohner. «Wenn Sie die Feuerwand gesehen haben - die Bäume haben ja schon ihre Höhe und dann brennt es noch mal ein paar Meter über der Krone - wenn Sie das gesehen haben, dann gehen Sie schon und fangen nicht an zu diskutieren.»

© dpa-infocom, dpa:260814-930-527258/7

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