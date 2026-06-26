Sie ist ein Star der Popwelt und schuf schon Bühnen für Beyoncé, Adele und Lady Gaga: Nun soll Es Devlin die nächste Seebühne in Bregenz gestalten. Es ist nicht ihr erster Job am Bodensee.

Bregenz (dpa) – Sie hat schon die Bühnen für Stars wie Beyoncé, Adele und Lady Gaga entworfen: Die Bregenzer Festspiele haben Star-Designerin Es Devlin für sich verpflichtet. Die international renommierte Künstlerin soll die Bühne für Richard Wagners Oper «Der fliegende Holländer» gestalten, wie das weltberühmte Festspielhaus mitteilte.

Die Oper soll in den Sommern 2028 und 2029 aufgeführt werden. Devlin kehrt damit an einen Ort zurück, den sie schon kennt: Denn für die gefeierte Inszenierung von «Carmen» hatte sie 2017 und 2018 das Bühnenbild auf dem Bodensee entworfen.

Die Britin zählt zu den bekanntesten Bühnenbildnerinnen der Gegenwart. Neben Opern- und Theaterproduktionen gestaltete sie spektakuläre Bühnenwelten für internationale Popstars sowie große Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele oder die Halbzeitshow beim Super Bowl. Bekannt ist sie für monumentale, oft skulpturale Rauminstallationen.

Darum geht es in dem Stück

Der «Fliegende Holländer» erzählt die Geschichte eines verfluchten Seefahrers, der rastlos über die Meere ziehen muss und nur durch wahre Liebe Erlösung finden kann. Nach 1973 und 1989/90 wird das Werk zum dritten Mal auf der Bregenzer Seebühne gezeigt.

Die Premiere ist für den 19. Juli 2028 geplant. Inszenieren soll das Stück der US-amerikanische Regisseur Yuval Sharon, der zu den international gefragtesten Opernregisseuren zählt.

Bevor Devlin 2028 nach Bregenz zurückkehrt, steht auf der Seebühne zunächst Giuseppe Verdis «La traviata» auf dem Programm. Die Premiere der neuen Produktion ist für den 22. Juli geplant.