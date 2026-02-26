Kultur
Kulturstaatsminister: Gespräch mit Tuttle wird fortgesetzt
Tricia Tuttle
Filmschaffende haben sich hinter die Berlinale-Leiterin gestellt. (Archivbild)
Britta Pedersen. DPA

Wie geht es nach Debatten um die Berlinale weiter? Eine Krisensitzung des Aufsichtsrats bringt nach Angaben von Kulturstaatsminister Weimer vorerst keine Entscheidung.

Berlin (dpa) - Bei einer Krisensitzung zur Berlinale ist nach Angaben der Bundesregierung keine Entscheidung über die Zukunft von Intendantin Tricia Tuttle getroffen worden. «Heute Morgen fand eine Aufsichtsratssitzung der KBB GmbH im Kanzleramt statt. Thema war die Berlinale», teilte ein Sprecher von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit. «Die Gespräche über die Ausrichtung der Berlinale werden in den kommenden Tagen zwischen der Intendantin, Tricia Tuttle, und dem Aufsichtsratsgremium fortgesetzt.»

© dpa-infocom, dpa:260225-930-736537/3

Ressort und Schlagwörter

Kultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren