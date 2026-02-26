Wie geht es nach Debatten um die Berlinale weiter? Eine Krisensitzung des Aufsichtsrats bringt nach Angaben von Kulturstaatsminister Weimer vorerst keine Entscheidung.

Berlin (dpa) - Bei einer Krisensitzung zur Berlinale ist nach Angaben der Bundesregierung keine Entscheidung über die Zukunft von Intendantin Tricia Tuttle getroffen worden. «Heute Morgen fand eine Aufsichtsratssitzung der KBB GmbH im Kanzleramt statt. Thema war die Berlinale», teilte ein Sprecher von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit. «Die Gespräche über die Ausrichtung der Berlinale werden in den kommenden Tagen zwischen der Intendantin, Tricia Tuttle, und dem Aufsichtsratsgremium fortgesetzt.»