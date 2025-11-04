Künstler Gursky erhält NRW-Staatspreis

Der Düsseldorfer Foto-Künstler Andreas Gursky erhält den Staatspreis, die höchste Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Düsseldorf (dpa) – Der deutsche Foto-Künstler Andreas Gursky erhält an diesem Dienstag (14.00) den Staatspreis 2025 des Landes Nordrhein-Westfalen. Der 70-Jährige sei «ein wahrer Meister der Fotografie und eine Ikone der Gegenwartskunst», hatte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Entscheidung begründet.

Der Ministerpräsident wird Gursky die Auszeichnung im Ständehaus (K21) übergeben. Dazu werden auch Campino von den Toten Hosen und Fußball-Legende Günter Netzer erwartet. Moderatorin wird Judith Rakers sein. Die Laudatio hält Susanne Pfeffer vom Frankfurter Museum für Moderne Kunst.

Der mit 25.000 Euro dotierte Staatspreis wurde 1986 gestiftet. Er wird seitdem an Persönlichkeiten verliehen, die herausragende Leistungen erbracht haben und NRW durch Werdegang und Wirken verbunden sind.

Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Toten Hosen (2024), Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (2023) und der mehrfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher (2022), für den seine Frau und Kinder die Ehrung entgegennahmen.