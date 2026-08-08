2. Fußball-Bundesliga
KSC siegt gegen Bielefeld im Duell der Neu-Trainer
Karlsruher SC - Arminia Bielefeld
Auch mal die Linie entlang: Karlsruhes Noel Eichinger (l) im Duell mit dem Bielefelder Henri Koudossou.
Uli Deck. DPA

Maximilian Senft feiert zum Pflichtspielstart mit dem Karlsruher SC einen verdienten Sieg gegen Arminia Bielefeld. Knapp wird es trotzdem. Auch ein Weltmeister von 1990 schaut zu.

Lesezeit 1 Minute

Karlsruhe (dpa) – Karlsruhes Chefcoach Maximilian Senft hat das Duell der beiden neuen Zweitliga-Trainer mit dem Bielefelder Oliver Kirch für sich entschieden. Die Badener siegten zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga 2:1 (1:0) gegen die Arminia. Moritz Broschinski (35. und 78. Minute) erzielte beide Tore für die Heimelf vor 29.896 Zuschauern im stimmungsvollen Karlsruher Wildpark. Der eingewechselte Marvin Mehlem (80.) verkürzte für die Bielefelder.

Vor den Augen des früheren Weltmeisters und Ex-Karlsruhers Thomas Häßler machte der insgesamt überlegene KSC vor der Pause aus sehr wenigen Chancen viel. Kapitän Marvin Wanitzek legte für Neuzugang Broschinski auf, der flach vollendete. Die Gäste hatten Pech, dass Jannik Rochelt sowohl in der Anfangsphase als auch wenige Minuten vor der Pause nur die Latte traf.

In Hälfte zwei legten die Karlsruher, bei denen Eigengewächs Danyal Zor ein starkes Profidebüt auf der Sechser-Position feierte, auch spielerisch zu. Wanitzek, der die Latte traf, verpasste noch das 2:0. Den anschließenden Eckball verwertete Broschinski per Kopf. Nach Mehlems Anschlusstor mussten die Karlsruher noch einmal zittern, brachten den Heimsieg aber über die Zeit.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-502281/1

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