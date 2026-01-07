Kruses Fitness: Reicht noch nicht für 90 Minuten Oberliga

Max Kruse hat das Training über die Feiertage schon intensiviert. Für sein Debüt beim Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf muss er noch ein bisschen mehr schwitzen.

Hamburg (dpa) – Noch fühlt sich Max Kruse nicht fit genug für ein Debüt über die volle Spielzeit bei der TuS Dassendorf in der fünften Liga. «Stand heute würde ich sagen: Es reicht noch nicht für 90 Minuten Oberliga», sagte der 37-Jährige bei RTL/ntv. Kruse hatte seine Profikarriere Ende 2023 beim SC Paderborn in der zweiten Liga beendet. Seit April 2024 spielte er für den Berliner Bezirksligisten Al-Dersimspor II – und künftig auch für Dassendorf.

«Das Zweitspielrecht ist ja möglich dadurch, dass 200 Kilometer Entfernung dazwischen liegen und wir halt mit Dersim in der Bezirksliga spielen», sagte Kruse: «Ich versuche, das ein bisschen zu kombinieren. Ob ich jetzt jedes Wochenende zwei Spiele machen kann, wird sich zeigen.»

Laufen über die Feiertage

Nachdem sein Engagement bei Dassendorf klar war, habe er ein bisschen mehr trainiert, sagte Kruse: «Gerade im Urlaub, jetzt über Weihnachten und Neujahr bin ich auch sehr oft laufen gegangen, um auch meinen Fitnessstand so ein bisschen nach oben zu schrauben.» Als Fußballer wisse man, dass das alles auch über Training und über Spiele komme. «Wir haben jetzt noch knapp zwei bis drei Wochen bis zum Saisonstart in der Oberliga und die Zeit werde ich nutzen, mich so gut es geht fit zu machen», betonte der 14-malige Nationalspieler.

Bei seinem neuen Club wird Kruse mit seinem Kumpel Martin Harnik (38) zusammenspielen, der seit Oktober 2020 für Dassendorf im Einsatz ist. Beide spielten in der Jugend bereits zusammen für einen Hamburger Vorstadtclub, später als Profis ebenso eine Zeit lang beim SV Werder Bremen.

Harniks Worte als Herausforderung

«Martin war immer der Meinung, ich bin nicht fit genug für Dassendorf. Es hat mich schon getriggert, und deswegen habe ich gedacht: Neujahrsvorsätze, warum denn nicht?», erklärte Kruse nun. «Es reizt mich einfach, noch mal auf dem Niveau zu spielen. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme die Herausforderung einfach mal an, und ob es am Ende klappt und wie oft ich eigentlich da bin, das wird man dann sehen.»

Allerdings wird er erst mit weiterer Verspätung nach seiner Vorstellung am Montag zur Mannschaft zurückkehren. Er habe ein paar Termine, erklärte Kruse. Nächste Woche sei er mit seiner anderen Mannschaft im Trainingslager. «Ab dem 19. Januar bin ich dann die letzten zwei Wochen vor Saisonstart auf jeden Fall bei jedem Training dabei. Dann gucken wir, ob es für den Kader reicht.»

Kruse absolvierte in der Bundesliga über 300 Spiele für diverse Clubs. Er war kurzzeitig auch für den Istanbuler Traditionsclub Fenerbahçe in der Türkei aktiv. Erfahrung in der Oberliga Hamburg sammelte Kruse ebenfalls. 2010 bestritt Kruse für die zweite Mannschaft des FC St. Pauli ein Ligaspiel.