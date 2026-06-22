Von Uli Hoeneß kamen vor der Fußball-WM nur wenige anerkennende Worte in Richtung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Jetzt klingt die Bayern-Ikone anders.

Houston (dpa) – Der zuletzt kritische Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann für dessen taktische Entscheidungen bei der Fußball-WM gelobt. Die DFB-Auswahl habe beim 2:1 am Samstag gegen die Elfenbeinküste, das letztlich den Gruppensieg brachte, «kämpferisch Unglaubliches geleistet», sagte Hoeneß am Rande des Basketballfinales der Bayern gegen Alba Berlin beim Streamingdienst Dyn.

Zwar sei der Weg zum Titel noch weit, weil «noch schwere Brocken» warteten. «Wenn sie allerdings so zu einer Mannschaft zusammenwachsen, und der Trainer immer so gut austauscht wie gestern, dann könnte es etwas werden», sagte Hoeneß. Die beiden Treffer zum Sieg hatte der von Nagelsmann eingewechselte Deniz Undav erzielt.

Hoeneß hatte Nagelsmann im Mai in mehreren Interviews unter anderem vorgehalten, dass er bei dem früheren Bayern-Coach «die Bereitschaft» vermisse, zuzuhören und etwas anzunehmen. Nagelsmann hatte darauf im ZDF-«Sportstudio» unter anderem mit dem Satz reagiert: «Uli darf immer etwas zu mir sagen. Ich habe großen Respekt vor seinem Lebenswerk.»