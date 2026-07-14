Die Metastasen der Tochter des früheren Fußballprofis Dennis Diekmeier lassen sich derzeit nicht kontrollieren. Die 15-Jährige sei dennoch körperlich fit und könne ihren Alltag genießen.

Sandhausen (dpa) – Die Krebserkrankung der Tochter des früheren Fußballprofis Dennis Diekmeier schreitet weiter voran. «Leider gibt es derzeit nur sehr wenige Behandlungsmöglichkeiten, die bei ihrer Erkrankung wirksam sind. Die Metastasen lassen sich aktuell nicht so kontrollieren, wie wir es uns wünschen. Sie werden leider größer und es kommen weitere dazu», teilte Dana Diekmeier zum Gesundheitszustand ihrer Tochter Delani mit.

«Die Entwicklung ist schwer zu akzeptieren und schmerzt uns sehr. Trotzdem geht es Delani im Moment gut», hieß es in dem Update bei Instagram weiter. Die 15-Jährige sei körperlich fit und könne ihren Alltag derzeit genießen.

Immuntherapie beendet

Alle ein bis zwei Wochen müsse Delani nach Frankfurt zu Kontrollterminen und zur Blutabnahme. Eine zuletzt durchgeführte Immuntherapie sei inzwischen beendet. «Wir können nicht beeinflussen, was die Zukunft bringt», schrieb Dana Diekmeier, die sich auch für die Unterstützung und Anteilnahme bedankte. «Aber wir können jeden Tag bewusst miteinander erleben.»

Beim ältesten der vier Kinder des inzwischen getrennten Paares war im Januar 2025 ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert worden. Dieser wurde operativ entfernt. Kurz darauf entdeckten Ärzte jedoch Metastasen in beiden Lungenflügeln. Seither berichten die Eltern regelmäßig über den Gesundheitszustand ihrer Tochter.