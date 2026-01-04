Krankheitsfall in Familie: Dinwiddie verlässt München

Die Familie ist wichtiger als der Sport. Diese Entscheidung trifft der US-Amerikaner Spencer Dinwiddie. Deswegen kommt er nicht zu den Bayern-Basketballern zurück.

Berlin (dpa) – Der deutsche Meister FC Bayern München Basketball hat den bis Saisonende laufenden Vertrag mit Ex-NBA-Star Spencer Dinwiddie aufgelöst. Wie der Verein mitteilte, wurde diese einvernehmliche Entscheidung aus persönlichen Gründen getroffen. Der 32-jährige Dinwiddie war aufgrund eines schweren Krankheitsfalls in seiner Familie und mit dem Einverständnis der Sportlichen Leitung kurz vor Weihnachten in die USA gereist.

«Leider bin ich jedoch nicht in der Lage, zu spielen», wurde Dinwiddie in der Vereinsmitteilung zitiert. Er bedankte sich beim Club, dem Team und den Fans. «Trotz der zuletzt nicht einfachen Saisonphase habe ich mich in München sehr wohlgefühlt», erklärte der Profi.

Dinwiddie kam erst im Oktober nach München

Der frühere NBA-Profi war erst im vergangenen Oktober nach München und damit erstmals zu einem europäischen Club gewechselt. In der Euroleague kam er elfmal zum Einsatz und war mit durchschnittlich 11,7 Punkten bisher zweitbester Werfer der Bayern hinter Welt- und Europameister Andreas Obst. Dies gilt auch für die Liga, in welcher Dinwiddie in fünf Einsätzen auf 13 Punkte pro Partie kam.

«Manchmal sind andere Dinge eben doch wichtiger als Sport. Gesundheit steht über allem und wir hoffen sehr, dass sich für Spencer und seine Familie in 2026 alles zum Guten fügt», sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac.