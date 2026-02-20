Unna (dpa) – Der Discounter Woolworth ruft bundesweit Spielfiguren zurück, weil der darin verwendete Sand möglicherweise kontaminiert ist. Es handelt sich um die Spielfigurenserie «Stretcherz Slammerz», wie das Unternehmen im nordrhein-westfälischen Unna über das Portal «Lebensmittelwarnung.de» mitteilte. Genauere Angaben zur Kontaminierung machte Woolworth dabei nicht.

Die Figuren mit der Kennzeichnung EAN 5050835105345 und der Auftragsnummer 409557/00 seien in allen Woolworth-Geschäften aus dem Verkauf genommen worden. Bereits gekaufte Artikel könnten gegen volle Kostenerstattung zurückgegeben werden. Für Kunden wurde eine Servicehotline bereitgestellt.