Der FC Bayern wird beim Training in Südkorea bejubelt. Trainer Vincent Kompany begrüßt die Linie des Clubs bei den Wechselkandidaten. Er darf sich mit Minjae Kim über eine süße Überraschung freuen.

Seogwipo (dpa) – Trainer Vincent Kompany begrüßt die klare Linie des FC Bayern München bei den Wechselkandidaten João Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza. «Ich finde, es ist positiv, dass der Verein mit den Spielern klar kommuniziert. Ich als Spieler hätte das damals auch gewollt. Der Club hat ein klares Statement abgegeben, da sind wir auf einer gemeinsamen Linie», sagte der Coach bei seiner ersten Pressekonferenz in der Vorbereitung.

Sportvorstand Max Eberl hatte erklärt, dass die drei Leihrückkehrer in der Transferperiode abgegeben werden sollen. «Wenn sich dann einer entscheidet, hierzubleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert für ihn, weil er eben keine große Rolle spielen wird», hatte der 52-Jährige gesagt.

Kim ist «sehr zufrieden» beim FC Bayern

«Bis das Transferfenster geschlossen ist, gibt es eine klare Position – und danach müssen wir wie überall im Leben weitersehen. Aber mein Job ist es, das Team zu trainieren und das Team so gut wie möglich vorzubereiten auf die Saison», sagte Kompany.

Beim immer wieder als Wechselkandidat gehandelten südkoreanischen Fußball-Star Minjae Kim ist ein Abgang aktuell kein Thema. «Ich bin sehr froh, bei Bayern zu sein und sehr zufrieden», sagte der Innenverteidiger. «Ich habe einige Spiele absolviert und da immer mein Bestes gegeben und alles auf dem Platz gelassen. Ich hoffe, dass ich diese Saison viele Einsätze erhalte vom Trainer und bleiben kann.»

«Monster» mit Humor

Der Backup von Dayot Upamecano und Jonathan Tah beim deutschen Rekordmeister ist in seiner Heimat ein gefragter Star. «Ich bin sehr froh, mit der Mannschaft hier zu sein, es ist eine sehr bedeutende Zeit für mich in Korea», sagte der 29-Jährige. Kompany hob besondere Eigenschaften des im Sommer 2023 für rund 50 Millionen Euro vom SSC Neapel gekommenen Abwehrspielers hervor. «Er ist wirklich ein Abwehrmonster und richtig schnell! Ich halte sehr viel von ihm als Fußballer», sagte Kompany und überraschte: «Aber er hat auch einen tollen Humor. Das ist sicher etwas, was die wenigsten von ihm wissen.»

Zum Abschluss wurde es bei der Pressekonferenz süß. Kompany und Kim bekamen mit ihren Kollegen vom Jeju SK FC eine Torte in Form des Stadions geschenkt – gegessen wurde das gute Stück kurz vor dem Training nicht. Bei der öffentlichen Einheit gab es als Zugabe noch ein Geburtstagsständchen von den Rängen für Torhüter Sven Ulreich. Ulreich wurde am Montag 38 Jahre alt.