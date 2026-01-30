Bayern-Coach Kompany hat «Bock» auf das Gastspiel beim Hamburger SV. Der Belgier schmeichelt seinem Ex-Club. Aber schenken will er dem Aufsteiger wie beim 5:0 im Hinspiel nichts.

München (dpa) – Der ehemalige HSV-Profi Vincent Kompany kehrt mit großer Vorfreude und vielen schönen Erinnerungen als Trainer des FC Bayern München ins Hamburger Volksparstadion zurück. «Es war eine geile Zeit», sagte der 39 Jahre alte Belgier vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zu seiner Zeit als Fußball-Profi beim Hamburger SV von 2006 bis 2008.

Ein Geschenk in Form von Punkten will Kompany an seinen Ex-Club jedoch am Ende eines mit sieben Pflichtspielen in drei Wochen extrem kraftraubenden Januar nicht verteilen. «Ich will jetzt mit Bayern München meine geilste Zeit erleben», sagte Kompany.

«Besondere Geschichte für mich»

«Wir wollen noch einmal in diesem Monat voll draufgehen. Dann kann es ein guter Januar sein», sagte der Bayern-Coach. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage in der Liga gegen den FC Augsburg sind drei Punkte das Ziel. In der Hinrunde gab es in München einen deutlichen 5:0-Erfolg der Münchner.

«Der HSV bleibt eine besondere Geschichte für mich, aber auch Hamburg als Stadt. Jeder, der dort gewohnt hat, spürt, was das für eine besondere Stadt ist», erinnerte sich Kompany an seine Zeit als Jungprofi in der Hansestadt.

Der HSV befinde sich als Aufsteiger «im Wiederaufbau», aber «mit dem Potenzial für einen Riesenverein», so Kompany: Normalerweise müsste dieser Verein «ganz oben dabei sein in Deutschland».

Gerade im eigenen Stadion sei der HSV stark. «Ich erwarte eine Mannschaft, die kämpft um die Punkte, die weiß, dass es eine wichtige Saisonphase ist und zu Hause den Glauben hat, dass das passieren kann. Aber wir haben viel Bock auf dieses Spiel», sagte Kompany.

Nach zwei Einsätzen von Jonas Urbig wird Kapitän Manuel Neuer wieder im Bayern-Tor stehen. Jamal Musiala dürfte nach seinem Tor-Comeback beim 2:1 in der Champions League gegen die PSV Eindhoven diesmal wieder als Joker von der Bank kommen, wie Kompany andeutete.

Letzter HSV-Einsatz 2008 gegen Bayern

Sein letztes Spiel im HSV-Trikot bestritt Kompany übrigens am 15. August 2008 in München gegen den FC Bayern. Es endete 2:2. Nun kehrt der Belgier erstmals wieder zu einem Pflichtspiel nach Hamburg zurück.

Der HSV war neben dem RSC Anderlecht und Manchester City eine der drei Stationen in der Profi-Karriere von Kompany. Verletzungsbedingt kam der Verteidiger aber nur zu 51 Pflichtspielen, darunter 29 in der Bundesliga.