Kompany will keine stillen Zuschauer: Beim Champions-League-Showdown am kommenden Mittwoch gegen Paris zählt für den Bayern-Trainer jede Stimme. Und vor allem laut soll sie sein.

Paris (dpa) – Bayern-Trainer Vincent Kompany hofft im Halbfinal-Rückspiel der Champions League in München gegen Paris Saint-Germain auf lautstarke Heim-Fans. «Also ich würde zum Stadion kommen für so ein Spiel, aber nicht um leise zu sein», sagte der 40 Jahre alte Coach nach der 4:5-Niederlage im Hinspiel bei Prime Video. Kompany hatte das erste K.o.-Duell im Pariser Prinzenpark wegen seiner Gelb-Sperre von der Tribüne aus verfolgen müssen.

«Wir brauchen unsere Fans, wir brauchen Unterstützung. Es war so ein Feuer gegen Madrid. Wir brauchen nicht wenige, wir brauchen sogar noch mehr», appellierte Kompany. Gegen Real hatte seine Elf einen 4:3-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena gefeiert. Am kommenden Mittwoch empfangen die Münchner Titelverteidiger PSG zum entscheidenden K.o.-Duell um den Final-Einzug.

«Ich glaube, die Jungs geben immer alles. Das haben die Fans auch gesehen heute», erklärte Kompany. «Die Fans geben auch immer alles für uns, aber wir brauchen halt 75.000 Fans, die genauso wie unsere Auswärtsfans heute gefiebert haben.» Darauf hoffe er in München schon ab dem Aufwärm-Programm.