Hongkong (dpa) – Nach dem Double in der vergangenen Saison strebt Vincent Kompany mit dem FC Bayern München in der neuen Spielzeit das Triple an. «Ich kann schon jetzt sagen, was ich während der Saison sagen werde und was ich in der Vorbereitung sage. Jetzt sage ich: Unser Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen. Wir wollen die Champions League gewinnen, daran besteht kein Zweifel», sagte Kompany bei einer Pressekonferenz in Hongkong.

Kompany: Das werde ich während der Saison sagen

«Und während der Saison sage ich, dass wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren müssen, denn man kann die Champions League nicht im September gewinnen, man kann sie nicht im Oktober gewinnen. Um die Bundesliga, den Pokal und die Champions League zu gewinnen, müssen zunächst alle unsere Spieler fit sein», führte der Belgier gegen Ende der Asienreise des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus.

In der vergangenen Spielzeit hatten die Münchner überlegen die Meisterschaft und zudem den DFB-Pokal gewonnen. In Europas Fußball-Königsklasse scheiterten die Bayern knapp im Halbfinale an Titelverteidiger und dem späteren Sieger Paris Saint-Germain. «Wir müssen versuchen, uns weiter zu verbessern, auch wenn wir schon sehr gut waren», hatte Kompany schon Stunden zuvor bei einem Marketing-Termin gesagt.

Neuer wieder als Kapitän gegen Aston Villa dabei

Auf Nachfrage am Nachmittag (Ortszeit) musste der 40-Jährige schmunzeln. «Habe ich das gesagt?», fragte er, um dann zu ergänzten. Es sei schon in seinen Gedanken gewesen. «Es ist schwierig, besser zu werden, wenn man weiß, dass es nicht nur um die Anzahl der gewonnenen Trophäen geht, sondern auch um die Anzahl der gewonnenen Spiele und die Anzahl der geschossenen Tore», sagte er. Die Münchner hatten in der vergangenen Saison mit 122 Treffern einen Torrekord aufgestellt.

Am Freitag (14.00 Uhr) trifft der FC Bayern im Kai Tak Stadium auf Europa-League-Sieger Aston Villa. «Manuel wird als Kapitän in der Startelf stehen», sagte Kompany über den Einsatz von Keeper Manuel Neuer. Der 40-Jährige hatte beim 2:1 in Südkorea gegen Jeju pausiert. Gegen den Premier-League-Club dürften auch die deutschen WM-Teilnehmer um Joshua Kimmich länger zum Einsatz kommen als gegen Jeju. Hier kamen sie nach ihrem Aufbau nach dem WM-Urlaub erst nach rund einer Stunde in die Partie.