Es geht wieder los - und Vincent Kompany setzt vor dem Eröffnungsspiel gegen Stuttgart alles auf null. Das Musiala-Comeback rückt näher. Ein anderer Jungstar ist schon weiter.

München (dpa) – Die Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala in den Spielbetrieb des FC Bayern München rückt näher. Im Eröffnungsspiel der 64. Bundesliga-Saison zwischen dem deutschen Meister und Pokalfinalist VfB Stuttgart an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) wird der 23-Jährige nach seinen Zusammenbrüchen in zwei Testspielen aber noch nicht wieder dabei sein.

«Grundsätzlich geht es Jamal relativ gut», berichtete Trainer Vincent Kompany. Beim Abschlusstraining der Münchner sollte er bereits wieder voll mitwirken. «Er wird aber noch nicht im Kader sein», sagte der Coach. Musiala gewöhne sich noch «an die Medikamentensteigerung». Die Entscheidung über das Spiel-Comeback werde man «Hand in Hand mit den Experten» treffen.

Kompany zur Karl-Rolle

Im Vergleich zum 2:1 beim Gewinn des Supercups gegen Borussia Dortmund wird Lennart Karl erstmals nach seiner Muskelverletzung wieder zum Münchner Aufgebot gehören. «Wie groß seine Rolle sein kann, müssen wir abwarten», sagte Kompany. Der 18-jährige Karl hatte sich in der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die WM in Chicago am Oberschenkel verletzt und darum sein erstes großes Turnier verpasst.

Kompany geht in seine dritte Bayern-Saison – und das mit positiven Gefühlen. «Ich habe immer den Glauben im Kopf, dass wir am Ende erfolgreich sein können. Man ist aber nie sicher, und das gibt auch Energie. In meinem Kopf habe ich null Titel, muss alles wieder zeigen.»

Im letzten Spiel der vergangenen Saison hatten die Bayern übrigens den VfB durch drei Tore von Harry Kane im DFB-Pokalfinale in Berlin mit 3:0 besiegt. In der vergangenen Spielzeit eröffnete der Rekordmeister die Bundesliga mit einem fulminanten 6:0 in der Allianz Arena gegen RB Leipzig.