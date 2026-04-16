Die Bayern stehen im Halbfinale der Champions League. Dort treten sie im Hinspiel unter erschwerten Bedingungen an. Der Sportvorstand erfährt davon im TV-Interview.

München (dpa) – Der FC Bayern München muss im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain ohne seinen Trainer Vincent Kompany auskommen. Seine dafür ursächliche Gelbe Karte beim spektakulären 4:3 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid kritisierte der 40-Jährige. Es war seine dritte im Wettbewerb.

«Ich finde die Entscheidung nicht richtig – wenn man sieht, was auf dem Platz passiert, wie viele Leute meckern und was sagen», sagte Kompany bei DAZN. «Ich versuche immer, respektvoll zu bleiben, war ich auch. Aber das war so schnell.»

Eberl: «Auch da werden wir eine Lösung finden»

Kompany hatte kurz vor dem zwischenzeitlichen 3:2-Führungstreffer für Real in der 42. Minute ein Foulspiel gesehen. «Ich glaube, es ist auch normal in dieser Phase, dass ich da was sage», sagte der Belgier.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl erfuhr im TV-Interview von der Sperre. «Jetzt ist der Trainer gesperrt – um Gottes willen», sagte er. Seine Freude über den Halbfinal-Einzug trübte das aber nicht. «Gerade freue ich mich extrem», sagte Eberl. «Auch da werden wir eine Lösung finden, wie wir das dann hinbekommen.»

Das Hinspiel findet am 28. April in der französischen Hauptstadt, das Rückspiel am 6. Mai in München statt.