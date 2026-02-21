Im sonst so stimmungsvollen Kölner Stadion ist es nach einem medizinischen Notfall nahezu Still. Auch für die Spieler auf dem Platz eine ungewöhnliche Situation.

Köln (dpa) – Die weitgehende Stille nach einem medizinischen Notfall im Stadion des 1. FC Köln wirkte auch nach Abpfiff noch nach.«Es war ein komisches Spiel, weil die Stimmung zurecht nicht da war. Es ist ein bisschen schwierig, etwas dazu zu sagen. Wir spielen Fußball, aber man sieht auch, wie schnell das Leben auch in einem kritischen Zustand sein kann», sagte Kölns Tom Krauß nach dem 2:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Wegen eines Reanimationsfalls im Stadion hatten die Fans ihre Unterstützung kurz nach Anpfiff eingestellt und waren bis zum Abpfiff weitgehend still geblieben. Nur bei gefährlichen Szenen vor dem Tor waren die fast 50.000 Fans vereinzelt zu hören. Wie der FC nach der Partie mitteilte, wurde ein 90-jähriger Fan in sehr kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Fans habe der Verein nicht, hieß es weiter.

«Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das ist dann auch Nebensache, weil man dann auch sieht, dass es auch andere wichtigere Sachen gibt als Fußball», sagte Krauß sichtlich betroffen. «Ich glaube, jeder weiß, dass in Köln normalerweise ein Hexenkessel ist. Da fragt man sich dann schon nach 20 bis 25 Minuten, was ist hier los?», erklärte der 24-Jährige. Er habe dann vom Co-Trainer vom Vorfall erfahren.