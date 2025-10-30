Beim VideoDays Festival in Köln diskutieren 800 Creators über neue Trends im Netz. Von ultrakurzen Clips bis zu langen Livestreams – die Szene wandelt sich rasant.

Köln (dpa) – Schmink-Tutorials, politische Debatten und Comedy: Content Creators produzieren täglich unzählige Clips für die Internet-Gemeinschaft. In Köln haben sich erneut 800 von ihnen beim VideoDays Festival ausgetauscht – auch über neue Trends.

«Wir erleben zwei Extreme: ultrakurze Clips und stundenlange Livestreams aus dem echten Leben», sagte Tobias Schiwek, der Geschäftsführer des Medienunternehmens We Are Era, das den Branchentreff organisiert hat. «Vor allem aber entstehen im Netz heute Formate, die dort ihre Fans und dann den Weg in die klassischen Medien finden. Hier entsteht längst echte Popkultur.»

Beim Treffen in Köln mit rund 1.500 Besucherinnen und Besuchern aus der Branche ging es auf der Bühne um Themen wie mentale Gesundheit, Nachhaltigkeit und die Gefahren von Falschinformationen.

Zeit der Faktenchecks in USA vorbei – muss reguliert werden?

In den USA verzichten soziale Netzwerke zunehmend auf unabhängige Faktenchecks und schreiten weniger bei Hass und Hetze ein. Strengere Auflagen für soziale Medien in der EU lehnt Schiwek dennoch ab.

«Regulierung läuft den Problemen immer hinterher. Wir brauchen echte Medienkompetenz. Verbote sind Notlösungen, Bildung ist Prävention: und genau da wollen wir uns stärker engagieren.»

Unter den Teilnehmenden in Köln waren neben Video-Bloggern wie Tomatolix und laserluca auch die niederländische Kosmetikexpertin NikkieTutorials (31), die bereits in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres auftrat. Am Abend sollen in 19 Kategorien die VideoDays Awards verliehen werden.