Der FC Bayern zeigt sein neues Wiesn-Trikot mit bunten Blumen und speziellem Emblem – spielt damit aber nicht während des Oktoberfests.

München (dpa) – Der FC Bayern hat sein diesmal knallbuntes Sondertrikot anlässlich des Oktoberfests präsentiert. Anders als in den vergangenen Jahren mit eher dezenten, grünlichen Farbtönen ist das Wiesn-Trikot 2026 mit knalliger Optik und Blumenmotiven gestaltet. Statt des traditionellen Vereinswappens prangt ein eigens für das Oktoberfest kreiertes Emblem auf der Brust.

Dabei hat der deutsche Fußball-Rekordmeister streng genommen in diesem Jahr während der gut zweiwöchigen Wiesn gar kein Pflichtspiel – was an der langen Nations-League-Länderspielpause liegt. Die Münchner tragen das Trikot deshalb am Vorabend des Oktoberfest-Anstichs, wenn sie am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sky) den 1. FC Union Berlin in der Allianz Arena empfangen.