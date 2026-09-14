Vor Oktoberfest
Knallbunt statt dezent: FC Bayern präsentiert Wiesn-Trikot
Wiesn-Trikot des FC Bayern
Das Wiesn-Trikot der Bayern ist in diesem Jahr knallbunt, statt dezent.
FC Bayern München. DPA

Der FC Bayern zeigt sein neues Wiesn-Trikot mit bunten Blumen und speziellem Emblem – spielt damit aber nicht während des Oktoberfests.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) – Der FC Bayern hat sein diesmal knallbuntes Sondertrikot anlässlich des Oktoberfests präsentiert. Anders als in den vergangenen Jahren mit eher dezenten, grünlichen Farbtönen ist das Wiesn-Trikot 2026 mit knalliger Optik und Blumenmotiven gestaltet. Statt des traditionellen Vereinswappens prangt ein eigens für das Oktoberfest kreiertes Emblem auf der Brust.

Dabei hat der deutsche Fußball-Rekordmeister streng genommen in diesem Jahr während der gut zweiwöchigen Wiesn gar kein Pflichtspiel – was an der langen Nations-League-Länderspielpause liegt. Die Münchner tragen das Trikot deshalb am Vorabend des Oktoberfest-Anstichs, wenn sie am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sky) den 1. FC Union Berlin in der Allianz Arena empfangen.

© dpa-infocom, dpa:260914-930-682271/1

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