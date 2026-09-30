Zur Mittagsstunde bittet Jürgen Klopp die Nationalspieler auf den Trainingsplatz. Unter der fränkischen Sonne läuft die letzte Übungseinheit für das dritte Länderspiel des neuen Bundestrainers.

Herzogenaurach (dpa) – Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit seinem kompletten Kader das Abschlusstraining für das Nations-League-Spiel gegen Serbien bestritten. Bei der Übungseinheit der Fußball-Nationalmannschaft noch im Teamquartier in Herzogenaurach waren alle 25 Akteure dabei. Für die Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) muss der Bundestrainer noch zwei Profis aus dem Aufgebot streichen. Die UEFA erlaubt nur 20 Feldspieler und drei Torhüter im Spieltagskader.

Nach dem Training reist das DFB-Team am Nachmittag zum Spielort München, wo erstmals seit 1982 wieder ein Fußball-Länderspiel zur Oktoberfest-Zeit stattfindet. Gemeinsam mit Torwart Jonas Urbig, der in seinem Heimstadion vor seinem DFB-Debüt steht, wird Klopp am Abend (18.00 Uhr) in der Allianz Arena über seine Pläne für das Serbien-Spiel sprechen.

Nur ein Punkt nach zwei Spielen

Die DFB-Elf steht nach dem 1:1 in den Niederlanden und dem 0:1 gegen Griechenland in der Gruppenphase der Nations League schon unter Druck. Mit nur einem Zähler liegt man knapp vor dem punktlosen Schlusslicht Serbien auf dem dritten Rang. Tabellenführer Griechenland (6 Punkte) empfängt am Donnerstag Verfolger Niederlande (4).