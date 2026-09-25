Die Verletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz haben Konsequenzen. Das Duo reist von der Nationalmannschaft ab. Der Bundestrainer muss umplanen und holt zwei andere Offensivkräfte schon früher.

Amsterdam (dpa) – Jürgen Klopp hat auf die Muskelverletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz schnell reagiert und holt Florian Wirtz und Jonathan Burkardt früher als geplant zur Fußball-Nationalmannschaft. Bayern-Profi Musiala und Arsenal-Stürmer Havertz reisten am Tag nach dem 1:1 gegen die Niederlande noch aus Amsterdam zurück zu ihren Vereinen nach München und London, um ihre Blessuren dort auszukurieren.

Musiala hatte sich beim Aufwärmen vor dem Start in die Nations League einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und war kurzfristig durch Nadiem Amiri in der Startelf ersetzt worden. Havertz erlitt nach DFB-Angaben in der ersten Hälfte eine Muskelzerrung. Für ihn kam der Frankfurter Younes Ebnoutalib zu seinem Länderspieldebüt. Wie lange Musiala dem FC Bayern und Havertz dem FC Arsenal fehlen werden, ist noch unklar.

Wirtz und Burkardt sollten eigentlich erst dem zweiten Klopp-Kader für die Nations-League-Partien in der kommenden Woche gegen Serbien in München und auswärts in Griechenland angehören. Nun zählen der Offensivstar des FC Liverpool und der Angreifer von Eintracht Frankfurt schon zum Aufgebot für das Hinspiel gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg.