Jürgen Klopp soll für einen Wechsel des Kölner Jungstars zum BVB plädiert haben, wird spekuliert. Der Bundestrainer stellt an seinem ersten Arbeitstag in der DFB-Zentrale klar: Da ist nichts dran.

Frankfurt/Main (dpa) – Jürgen Klopp hat an seinem ersten offiziellen Arbeitstag als Fußball-Bundestrainer gleich mal ein Gerücht aus dem Weg geräumt. Auf Netzwerkseiten und auch in einigen Medien wurde geschrieben, dass Klopp einen Wechsel von Jungstar Said El Mala vom 1. FC Köln zu seinem Ex-Verein Borussia Dortmund befürwortet haben soll. Das dementierte der 59-Jährige im Interview bei dfb.tv vehement.

«Es hat mich so ein bisschen auch beleidigt, dass die Leute denken, meine erste Amtshandlung wäre: Ich rufe einen Spieler an und sage: 'Übrigens, BVB, das würde gut zu dir passen.' Das habe ich natürlich nicht gemacht», sagte Klopp: «Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe noch nicht mal angefangen, mit den Spielern zu arbeiten.»

Der BVB war stark am 19-jährigen El Mala interessiert, konnte sich mit Köln aber nicht auf eine Ablöse einigen. Klopp war von 2008 bis 2015 Trainer in Dortmund und führte den Club zu zwei Meistertiteln und einem Pokalsieg.

Klopp: Erst dann gebe ich Spielern Ratschläge

«Sollte ich in der Zukunft einen Spieler länger kennen, lange mit ihm zusammenarbeiten, der Spieler kommt zu mir und fragt mich, was ich machen würde in der Situation, würde ich ihm jederzeit einen Ratschlag geben», erklärte Klopp. Dieser Rat wäre dann aber «nicht davon gefärbt», ob er «jemals bei einem Verein gearbeitet habe oder nicht, da geht es nur um den Spieler».