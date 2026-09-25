Jürgen Klopp will seine Spieler schonen. Deshalb ändert der Bundestrainer den Ablauf vor der Partie gegen Griechenland. Am Spieltag wird es zwischen Teamquartier und Spielort hin- und zurückgehen.

Augsburg (dpa) – Jürgen Klopp macht sein zweites Spiel als Bundestrainer zu einem Tagesausflug. Der neue Chefcoach reist mit der Fußball-Nationalmannschaft erst am Spieltag vom Teamquartier in Herzogenaurach nach Augsburg, wo am Sonntagabend um 20.45 Uhr (ARD) die Partie in der Nations League gegen Griechenland angepfiffen wird.

Eigentlich sollte das DFB-Team schon am Samstag nach dem Abschlusstraining die knapp 200 Kilometer von Franken zum Spielort zurücklegen und dort auch übernachten. Nach dem Spiel wird die Nationalmannschaft wie geplant wieder nach Herzogenaurach zurückfahren.

Grund für die Planänderung bei der Anreise ist eine erhoffte bessere Regeneration, wie der DFB mitteilte. Klopp und sein Kader kehrten erst am Freitag vom 1:1 gegen die Niederlande aus Amsterdam in den Homeground zurück.

Wirtz und Burkardt treffen ein

Dort trafen wenig später auch Florian Wirtz und Jonathan Burkardt ein, die Klopp für die verletzten Jamal Musiala und Kai Havertz für das erste Duell mit den Griechen zur Mannschaft holte. Eigentlich war das Duo erst für den Kader in der zweiten Woche mit den Partien gegen Serbien am Donnerstag in München und am folgenden Sonntag in Thessaloniki erneut gegen Griechenland vorgesehen.

Nach dem Abschlusstraining um 11.00 Uhr auf dem Gelände des Homegrounds wird Klopp am Samstag mit Abwehrchef Jonathan Tah um 14.00 nun ausnahmsweise auch die obligatorische Pressekonferenz in Herzogenaurach und nicht in Augsburg abhalten, um über seine Pläne für das Griechenland-Spiel zu informieren. Von der UEFA wurden die veränderten DFB-Pläne genehmigt.