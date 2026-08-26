Augenzeugen beobachten den Absturz über dem Alpensee. Eine Suchaktion mit Tauchroboter und Sonar wird gestartet. Mit Details zu dem Unglücksflug ist die Polizei vorerst zurückhaltend.

Steinbach am Attersee (dpa) - Ein Kleinflugzeug ist in den österreichischen Attersee gestürzt. Nachdem Zeugen den Unfall beobachtet hatten, wurde eine Suchaktion gestartet, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatte die «Kronen Zeitung» berichtet.

Unter anderem seien Tauchboote und ein Tauchroboter unterwegs, um die Maschine zu finden, hieß es. Mittels eines Sonars seien an der mutmaßlichen Absturzstelle Gegenstände in beträchtlicher Tiefe geortet worden. Doch es sei noch unklar, ob es sich um das Flugzeug handle, sagte die Sprecherin.

Laut Flugplattform startete die Maschine in Salzburg

Die Polizei bestätigte vorerst nicht die Angaben der Flugortungsplattform Flightradar24 zu dem Vorfall. Demnach war das einmotorige, zweisitzige Flugzeug in Salzburg gestartet.

Der Attersee liegt in Oberösterreich und grenzt im Süden an das Bundesland Salzburg. Der von einem Gletscher geformte See ist durchschnittlich 85 Meter tief. Die tiefste Stelle liegt etwa 170 Meter unter der Wasseroberfläche.