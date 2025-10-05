Der VfL Wolfsburg verliert in Augsburg das dritte Spiel in Serie. Coach Simonis reagiert sauer und wird in der Pause lauter. «So kann man in der Bundesliga nicht bestehen», mahnt Kapitän Arnold.

Augsburg (dpa) – Paul Simonis war sauer. Richtig sauer. Und der 40 Jahre alte Niederländer mochte nichts schönreden nach dem völlig verdienten 1:3 des VfL Wolfsburg beim FC Augsburg. Nein, der Trainer sprach Klartext nach der dritten Niederlage in Serie und nur fünf Punkten aus den ersten sechs Partien in der Fußball-Bundesliga. Der VfL steckt im unteren Drittel der Tabelle fest.

«Das war unser schlechtestes Spiel bis jetzt. Ich hatte das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg zusammen. Aber heute war nur eine Mannschaft auf dem Platz, die gewinnen wollte, das war Augsburg», sagte Simonis.

Was den neuen VfL-Coach massiv störte, waren neben unsauberen Aktionen in Ballbesitz die fehlenden Basis-Tugenden. «An Energie und Intensität sollte es niemals fehlen auf dem Platz», lautete sein Vorwurf an seine Profis.

Simonis wurde in der Kabine «lauter»

Kapitän Maximilian Arnold berichtete, dass der Trainer in der Halbzeitpause «lauter» geworden sei in der Kabine. «Das muss auch so sein. Weil so kann man in der Bundesliga nicht bestehen», sagte der Ex-Nationalspieler. «Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen», beklagte der 31-Jährige.

Gerät der VfL in einen Abstiegsstrudel? Nein, so weit mochte Arnold nicht gehen in seiner Spielanalyse: «Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir diesen Weg weitergehen sollten.» Nach der Länderspielpause geht es für die Augsburger mit einem Heimspiel gegen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart weiter.