Willem Dafoe für Weltpremiere von «Nosferatu» in Berlin

Berlin (dpa) – Die Hollywood-Stars Willem Dafoe, Emma Corrin und Nicholas Hoult sind zur Weltpremiere des Horrorfilms «Nosferatu – Der Untote» nach Berlin gekommen. Auch die Schauspielkollegen Bill Skarsgård («Es») und Aaron Taylor-Johnson («Nocturnal Animals») liefen über den Roten Teppich vor dem Zoo Palast.

Der Vampirfilm des Regisseurs Robert Eggers («The Northman», «The Witch») ist ein Remake des legendären Stummfilmklassikers «Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens» von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1922. In Eggers düsterer Neuinterpretation steht die frisch verheiratete Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) im Mittelpunkt. Sie wird vom toten Graf Orlok (Skarsgård), dem Vampir Nosferatu, heimgesucht.

Verhängnisvolle Obsession

Zwischen der jungen Frau und dem Vampir aus Transsilvanien entwickelt sich eine leidenschaftliche, aber verhängnisvolle Obsession, die einen ganzen Ort an den Rand des Abgrunds bringt. Hoult («About a Boy», «The Menu») spielt Ellens Ehemann Thomas, Corrin («The Crown») ihre Freundin Anna Harding.

In Deutschland kommt der Film am 2. Januar in die Kinos. Einlass ist erst ab 16 Jahren.