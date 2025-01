US-Schauspielpreise: Demi Moore und Ralph Fiennes nominiert

Die Golden Globes sind vergeben, weitere Preise stehen in Hollywood an. Die Schauspielbranche hat jetzt ihre Favoriten nominiert. Stars wie Demi Moore und Ralph Fiennes sind weiter auf Oscar-Kurs.

Los Angeles (dpa) – Hollywoods Schauspielerverband (Screen Actors Guild/ SAG) hat die Filme «Wicked» und «A Complete Unknown» mit den meisten Preis-Nominierungen bedacht. Das Filmmusical «Wicked» hat fünf Gewinnchancen, «A Complete Unknown» über das Leben von Bob Dylan ist vierfach nominiert. Auch der Vatikan-Thriller «Konklave» von Edward Berger ist im Rennen.

In der Sparte «Bester Hauptdarsteller» treten Timothée Chalamet («A Complete Unknown», Adrien Brody («The Brutalist»), Daniel Craig («Queer»), Ralph Fiennes («Konklave») und Colman Domingo («Sing Sing») an. Für die SAG-Trophäe als beste Hauptdarstellerin sind Demi Moore («The Substance»), Cynthia Erivo («Wicked»), Mikey Madison («Anora»), Karla Sofía Gascón («Emilia Pérez») und Pamela Anderson («The Last Showgirl») im Rennen.

In den Nebendarsteller-Sparten sind unter anderem Kieran Culkin («A Real Pain», Edward Norton («A Complete Unknown»), Ariana Grande («Wicked») und Zoe Saldaña («Emilia Pérez») nominiert.

Fünf Filme – «A Complete Unknown», «Anora», «Konklave», «Emilia Pérez» und «Wicked» – wetteifern in der Topsparte um den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung.

Die SAG-Awards sollen am 23. Februar in Los Angeles zum 31. Mal vergeben werden. Sie zählen zu den wichtigsten Preisen der Schauspiel-Branche und gelten als Vorboten für die im März anstehende Oscar-Verleihung. Dem Verband gehören mehr als 122.000 Mitglieder an.

Häufig werden die SAG-Gewinner auch bei den Oscars mit Preisen bedacht. Im vorigen Jahr räumte das Historiendrama «Oppenheimer» drei SAG-Trophäen ab – für Hauptdarsteller Cillian Murphy, Nebendarsteller Robert Downey Jr. und den Ensemble-Preis für die gesamte Besetzung. Murphy und Downey Jr. holten später auch die entsprechenden Oscars.