Lange warten lässt die Sängerin ihre Fans nicht. Erst vor einigen Tagen kündigt Taylor Swift ihr neues Lied zum Film «Toy Story 5» an. Und jetzt ist es da!

Berlin (dpa) – Aus einem erklärten Kindheitstraum des US-Megastars Taylor Swift ist Wirklichkeit geworden: Die Sängerin veröffentlichte ihren neuen Song zum Film «Toy Story 5» von Disney und Pixar. «„I Knew It, I Knew You“ aus „Toy Story 5“ ist jetzt überall zu hören», schrieb die 36-Jährige auf Instagram.

In der Ankündigung des Songs vor ein paar Tagen erklärte Taylor Swift auf der Plattform bereits: «Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten „Toy Story“-Film gesehen habe.» Sie habe sich auf der Stelle in den Film verliebt, als sie ihn in einem frühen Produktionsstadium habe sehen dürfen. «Und ich schrieb diesen Song, sobald ich nach der Vorführung wieder zu Hause war.»

Neuer «Toy Story» bald im Kino

Jetzt ergänzte Taylor Swift: «Diesen Song zu schreiben fühlte sich gleichzeitig wie ein musikalischer Neuanfang und wie eine Rückkehr nach Hause an.» Ein «Toy Story»-Fan zu sein, sei ein Abenteuer, bei dem sie dabei sein wolle – «bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus».

«Toy Story 5» wird am 19. Juni in den USA veröffentlicht, in den deutschen Kinos läuft er am 23. Juli an. Der letzte «Toy Story»-Teil kam im Jahr 2019 in die Kinos. Der erste Teil wurde 1995 als erster Spielfilm komplett am Computer gemacht – er ging als Meilenstein in die Filmgeschichte ein. Das Abenteuer um die Spielzeugfiguren Woody und Buzz Lightyear brachte Regisseur John Lasseter einen Extra-Oscar für Entwicklung und Anwendung innovativer Technik ein.