Sebastian Stan gewinnt Golden Globe als Komödien-Darsteller

Los Angeles (dpa) - Der rumänisch-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan hat den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical gewonnen. Der 42-jährige Schauspieler überzeugte mit seiner Rolle in der schwarzen Komödie «A Different Man». Sie handelt von einem Mann mit einem deformierten Gesicht, der sich nach einem Experiment in einen äußerlich attraktiven Mann verwandelt. Anders als erwartet, bringt ihm das kein Glück.

Bei der 82. Globe-Verleihung setzte sich Stan unter anderen gegen Glen Powell («A Killer Romance»), Jesse Eisenberg («A Real Pain») und Hugh Grant («Heretic») durch.

Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 82. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.