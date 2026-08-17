Die Darstellerin aus den USA stand schon als Kind vor der Kamera. Später prägte sie Serien wie «Heroes» und «Nashville».

Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin und frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere («Scream 4», «Heroes» und «Nashville»), ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Das berichteten die US-Sender ABC und Fox News sowie andere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung ihres Sprechers. Die Umstände ihres Todes waren zunächst nicht bekannt.

«Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt», zitierten ABC und andere Medien aus der Mitteilung. «Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten - und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen -, unermessliche Liebe und Freude schenkte.»

Buch über postnatale Depression und Alkoholsucht

Panettiere, die in den USA als Kinderstar begann und auf eine lange Karriere sowohl im Fernsehen als auch im Film zurückblicken konnte, bleibe vor allem durch ihre Rollen als Claire Bennet in der Erfolgsserie «Heroes» und als Juliette Barnes in der Musical-Serie «Nashville» in Erinnerung, schrieb ABC. In Deutschland war sie auch für ihre Beziehung zum früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko bekannt, mit dem sie eine Tochter hat.

Im Mai hatte Panettiere eine Biografie herausgebracht. In dem Buch namens «This Is Me» schrieb sie unter anderem über eine postnatale Depression nach der Geburt ihrer Tochter und eine Alkoholsucht. In einem Post auf Instagram dazu, der auch auf dem Profil der Schauspielerin zu finden ist, wird sie mit Bezug auf Alkohol zitiert: «In dem Moment, als ich dieses Brennen spürte, war die Angst, die ich seit der Geburt meiner Tochter verspürt hatte, verschwunden.» Schon 2015 hatte Panettiere bekanntgegeben, sich wegen einer Wochenbettdepression in ein Behandlungszentrum begeben zu haben.