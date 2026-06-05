Auf Sizilien wird an diesem Wochenende wohl groß gefeiert. Die Sängerin und der Schauspieler sind bereits in Palermo. Und auch einige prominente Gäste werden erwartet. Nicht allen gefällt das.

Palermo (dpa) - Auf Sizilien regt sich Widerstand gegen die große Hochzeitsparty des Promi-Paares Dua Lipa und Callum Turner an diesem Wochenende in Palermo. In der Inselhauptstadt wird mit Plakaten wie «Palermo ist nicht für die Reichen» gegen die Feiern protestiert. Die Sängerin (30) und der Schauspieler (36) sind dort in einem Luxushotel untergebracht. Als Gäste werden unter anderem die Popstars Elton John und Charli XCX sowie die Modeschöpferin Donatella Versace erwartet. Die Trauung soll schon am vergangenen Wochenende in London stattgefunden haben.

Die Plakate und Aufkleber gegen den Promi-Auflauf hängen an verschiedenen Orten der Stadt. Zu lesen sind auch Sprüche wie «Palermo ist nicht zu vermieten» oder «Unsere Piazza ist nicht Euer Wohnzimmer». Hinter den Protesten steht eine Bürgerinitiative namens Apro Palermo (Offenes Palermo), die sich auch gegen Massentourismus wendet. Die 630.000-Einwohner-Stadt Palermo hingegen ist bislang noch nicht für Promi-Hochzeiten bekannt - anders als zum Beispiel Venedig.

Mehr als 200 Gäste erwartet - auch Elton John

Das Paar wurde bereits auf der Terrasse des Fünf-Sterne-Hotels «Villa Igiea» gesichtet, wo die beiden eine mehr als 100 Quadratmeter große Suite bezogen haben sollen. Die auf drei Tage geplanten Feiern sollen nach Zeitungsberichten an verschiedenen Orten in Palermo sowie der Nachbarstadt Bagheria stattfinden. Alles in allem würden mehr als 200 Gäste erwartet, hieß es. Offiziell gibt es keinerlei Programm. In Palermo sind jetzt schon zahlreiche Paparazzi unterwegs, auch im Auftrag von britischen Boulevardzeitungen.

Die italienische Wirtschaftszeitung «Il Sole 24 Ore» schätzt die Kosten der Party auf insgesamt etwa vier Millionen Euro. Mehrere Gastronomen und andere Geschäftsleute berichteten davon, dass sie strenge Verschwiegenheitsklauseln über den Ablauf unterschrieben hätten. Die Kleider für Dua Lipa sollen von Modehäusern wie Versace und Schiaparelli kommen.

Seit 2024 ein Paar

Dua Lipa («Don't Start Now», «Houdini») und Turner («Emma», «Phantastische Tierwesen») sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben. Die Hochzeit soll am Sonntag in kleinem Kreis im alten Rathaus des Londoner Stadtteils Marylebone stattgefunden haben. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin inzwischen auch ein Foto, das die beiden glücklich beim Herauskommen zeigt.

Vergangenes Jahr hatte bereits ein anderes Promi-Paar in Italien groß Hochzeit gefeiert: Amazon-Milliardär Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez, die mit einem langen Party-Wochenende Ende Juni in Venedig weltweit für Schlagzeilen sorgten. Weil das frisch verheiratete Ehepaar seinen Reichtum sehr zur Schau stellte und zugleich alle Schauplätze der Feier hermetisch abriegeln ließ, gab es in der Lagunenstadt viel Kritik. In Venedig hatten 2014 auch George Clooney und Amal Alamuddin geheiratet. Im selben Jahr feierten Kim Kardashian und Kanye West Hochzeit in Florenz.