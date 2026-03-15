Moderator Conan O'Brien nutzt den Auftakt der Oscar-Verleihung für eine Spitze gegen Timothée Chalamet. In seinem Eröffnungsmonolog greift er auch den Skandal um die Epstein-Files auf.

Los Angeles (dpa) - Moderator Conan O'Brien (62) hat zur Eröffnung der Oscarverleihung gegen Hollywood-Star Timothée Chalamet ausgeteilt. Chalamet hatte mit einer Bemerkung über angeblich mangelndes Interesse der Allgemeinheit an Oper und Ballett für Empörung gesorgt. O'Brien sagte zunächst, die Sicherheitsvorkehrungen seien heute Abend extrem streng.

Dann fügte er mit Blick auf Chalamet hinzu: «Mir wurde gesagt, dass es Bedenken hinsichtlich Angriffen sowohl aus der Opern- als auch aus der Ballettwelt gibt». Chalamet ist für seine Rolle als ehrgeiziger Tischtennisspieler in dem Film «Marty Supreme» als bester Hauptdarsteller nominiert.

Kritik aus der Opernwelt

Er hatte sich in einer knapp 90-minütigen Gesprächsrunde mit seinem Kollegen Matthew McConaughey unter anderem über die Zukunft der Kinobranche und das Interesse von Zuschauern an Filmen ausgelassen. In diesem Zusammenhang sagte Chalamet, dass er nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten wolle - «Dinge, bei denen man sagt, "Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert"».

Der Schauspieler fügte schnell hinzu, dass er größten Respekt für die «Ballett- und Opernleute da draußen» habe und witzelte, dass er nun in der Zuschauergunst wohl abgesackt sei. Große Opernhäuser reagierten mit einer Mischung aus Witz und Kritik auf die Äußerung des Oscar-Anwärters.

Bezug zu Epstein-Files

O'Brien griff in seinem Eröffnungs-Monolog auch den Skandal um die Epstein-Files auf. Er sagte, das erste Mal seit 2012 seien keine britischen Schauspieler für den Preis als bester Hauptdarsteller oder beste Hauptdarstellerin nominiert. Er fügte hinzu, ein britischer Sprecher habe gesagt: «Zumindest verhaften wir unsere Pädophilen».

Der US-Comedian moderiert die Oscar-Gala zum zweiten Mal. Es sei toll, wieder dabei zu sein. «Als ich letztes Jahr moderierte, stand Los Angeles in Flammen.» Ironisch fügte er hinzu: «Aber dieses Jahr läuft alles super.»

Außerdem sagte O'Brien: «Lasst uns feiern, nicht weil wir denken, dass alles gut ist, sondern weil wir arbeiten und auf Besseres hoffen.»