USA Nach Tod von US-Regisseur Reiner: Sohn wegen Mordes in Haft dpa 15.12.2025, 06:49 Uhr

i Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele Singer Peter Foley. DPA

Nach dem Tod von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seiner Frau Michele ist der gemeinsame Sohn Nick Reiner festgenommen worden. Er werde verdächtigt, seine Eltern umgebracht zu haben, teilte der Polizeichef von Los Angeles, Jim McDonnell, bei einer Pressekonferenz mit.

