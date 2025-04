Jude Law nackt und zahnlos in Abenteuer-Thriller «Eden»

Berlin (dpa) – Dieser Stoff klingt wie für das Kino gemacht: Deutsche Aussteiger lassen sich auf einer unbewohnten tropischen Insel nieder. Andere Auswanderer folgen. Doch das Paradies wird für die Gruppe schnell zur Hölle und endet für einige tödlich. Tatsächlich beruht die rätselhafte Geschichte auf wahren Begebenheiten und kommt mit dem Film «Eden» jetzt in die Kinos.

Welche Stars sind mit dabei?

Der Film hat eine hochkarätige Besetzung: Jude Law, Daniel Brühl, Ana de Armas, Sydney Sweeney und Vanessa Kirby sind in den Hauptrollen des rund zweistündigen Abenteuer-Thrillers zu sehen. Außerdem spielt der «Im Westen Nichts Neues»-Star Felix Kammerer mit. Oscar-Preisträger Ron Howard («A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn») führte Regie und der deutsche Oscar-Gewinner Hans Zimmer steuerte die Filmmusik bei.

Worum geht es in «Eden»?

Die Geschichte kreist um den Zahnarzt Dr. Friedrich Ritter (Law) und seine Lebensgefährtin Dore Strauch (Kirby), die sich Ende der 1920er Jahre zwischen den beiden Weltkriegen nach einem Leben frei von Zwängen und Konventionen sehnen.

Auf der unbewohnten Galapagosinsel Floreana will Ritter an einer neuen Philosophie schreiben, die die Menschheit vor sich selbst retten soll. Doch das Leben fernab der Zivilisation wird gestört, als der Deutsche Heinz Wittmer (Brühl) samt Ehefrau Margret (Sweeney) und seinem Sohn aus erster Ehe auf die Insel kommt.

Verschärft wird die Lage mit der Ankunft der intriganten, selbst ernannten Baronin Eloise Wehrborn de Wagner-Bosquet (Ana de Armas) mit ihren Liebhabern. Denn sie will ein Luxushotel auf der Insel errichten.

Für wen lohnt sich der Film?

Bereits zu Beginn wirkt die eigentlich paradiesisch anmutende Kulisse bedrohlich. Fans von Survival-Filmen dürften Spaß an «Eden» haben, auch wenn der Thriller in der zweiten Hälfte ein wenig an Fahrt verliert und stellenweise etwas langatmig wirkt.

Dafür sticht der Cast mit starken Darbietungen hervor, etwa Hollywoodstar Jude Law als narzisstischer Auswanderer-Arzt. Ritter hatte sich zu Beginn seiner Reise alle Zähne ziehen lassen, benutzte stattdessen ein Stahlgebiss – und lief gerne nackt herum.

Was ist der Kern des Films?

Deutlich wird, wie die Auswanderer mit begrenzten Ressourcen auf der Insel, widrigen Bedingungen und wilden Tieren zu kämpfen haben. Besonders eindrücklich ist eine Szene, in der Margret Wittmer ein Kind gebärt, während Vorräte aus ihrem Haus gestohlen werden und sie von Hunden bedroht wird.

Der Film verrät zudem einiges darüber, wie schnell sich Machtdynamiken in einer sozialen Gruppe verändern können. Regisseur Howard sagte dem Branchenblatt «Deadline», der gefährlichste Faktor bei dieser Geschichte sei nicht Mutter Natur, sondern die menschliche Natur.

Was passierte damals auf der Insel Floreana?

Tatsächlich kamen Friedrich Ritter und Dore Strauch 1929 mit einigen Habseligkeiten auf Floreana an. 1932 folgte die Familie Wittmer aus Köln, die durch zahlreiche Medienberichte von den Auswanderern erfahren hatte. Auch die angebliche Baronin und ihre Liebhaber erreichten wenig später die Insel.

Mitte der 1930er Jahre kam es dann zu ungeklärten Todesfällen. Ritter zum Beispiel starb. Dore Strauch kehrte stattdessen nach Deutschland zurück. Margret Wittmer blieb auf der Insel und starb dort im Jahr 2000.

Regisseur Howard sagte «Deadline», die Ereignisse hätten ihn so sehr fasziniert, dass er angefangen habe, alles über die drei Gruppen an Menschen zu lesen, die ihr Leben in Zeiten eines gewaltigen Umbruches neu erfinden wollten. «Diese Geschichte entfaltete sich auf eine sehr klassische, dramatische und letztlich spannende Weise», sagte Howard.