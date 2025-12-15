«Harry und Sally»-Regisseur Reiner und Frau tot

«Harry und Sally» gilt als Kultfilm. «Eine Frage der Ehre» wurde für den Oskar nominiert. Jetzt ermittelt die Mordkommission, nachdem US-Regisseur Rob Reiner tot aufgefunden worden ist.

Los Angeles (dpa) - Der US-Regisseur Rob Reiner, der vor allem mit dem Kultfilm «Harry und Sally» weltberühmt wurde, und seine Ehefrau Michele sind tot. Das Paar sei leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden, berichteten US-Medien übereinstimmend. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, bestätigte den Tod des Paares, zudem zitierten US-Medien übereinstimmend aus einer Mitteilung der Familie: «Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre.»

Die Polizei in Los Angeles (LAPD) bestätigte, dass zwei Tote im Haus von Reiner gefunden worden seien und eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen habe. Die Identität der gefundenen Menschen bestätigte die Polizei allerdings zunächst nicht. Rob Reiner war 78 Jahre alt. Zum Alter seiner Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, gab es unterschiedliche Angaben von 65 bis 70 Jahren.

Mordkommission ermittelt

Man habe zwei Leichname am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gefunden, werde sich aber nicht zur Identität der Toten äußern, sagte Alan Hamilton von der LAPD. Die Mordkommission der LAPD habe die Untersuchung übernommen und bereits einen Durchsuchungsbefehl beantragt. Bislang habe man keinen Verdächtigen festgenommen oder identifiziert, so Hamilton weiter.

Die beiden Leichname sollen mit Stichverletzungen aufgefunden worden sein, berichten die US-Sender NBC und ABC übereinstimmend. US-Medien berichten von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im Stadtteil Brentwood.

Hollywood und Politik trauern

Schauspieler und Politiker zeigten sich zutiefst betroffen und schockiert. «Michelle und ich sind untröstlich über den tragischen Tod,» schrieb der frühere US-Präsident Barack Obama auf der Plattform X. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und die frühere Anführerin im US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Er sei «entsetzt» über den Tod des Regisseurs und seiner Frau, schrieb der Hollywood-Schauspieler Elijah Wood auf der Plattform X. Ähnlich äußerten sich die Schauspieler James Woods und Roseanne Barr auf X.

Schauspielerin Kathy Bates sagte, sie sei «absolut niedergeschmettert». Reiner sei «brillant und liebenswert» gewesen. Ihre Kollegin Jamie Lee Curtis sagte, sie sei «schockiert» und der US-Schriftsteller Stephen King beschrieb Reiner als «wunderbaren Freund, politischen Verbündeten und brillanten Filmemacher». Er sei ein großer Fan von Reiner gewesen, schrieb der US-Schauspieler Ben Stiller. «Er hat eine der bedeutendsten Filme für meine Generation gemacht.»

«Rob Reiner ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Film und Fernsehen. Sein Einfluss auf die amerikanische Kultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden,» sagte Sean Astin, der Vorsitzende der US-Schauspielgilde, in einer Mitteilung.

Einer der gefragtesten Regisseure

Mit Filmen wie «Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers», «Harry und Sally», «Misery», «Die Braut des Prinzen» und «Eine Frage der Ehre» stieg Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf. Immer wieder arbeitete er auch als Schauspieler.

In Hollywood-Kreisen war Reiner als streitbarer Liberaler bekannt. So machte er sich 1998 in einer Volksabstimmung für eine höhere Tabaksteuer in Kalifornien stark. Zudem kämpfte der vierfache Vater jahrelang für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe.