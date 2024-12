Florence Pugh: Frauen werden enge Grenzen gesteckt

Schauspielerinnen werden zu schnell in die Diva-Schublade gesteckt, findet die britische Darstellerin. Eine Frau in der Filmbranche zu sein? «Wirklich anstrengend».

London (dpa) – Die Schauspielerin Florence Pugh (28) äußert sich in einem Interview kritisch über die Filmbranche. Für Frauen gälten enge Grenzen, sonst würden sie als Diva bezeichnet, als fordernd und problematisch, sagte sie der britischen Zeitung «Sunday Times» in London. Sie wolle nicht in Stereotype passen, die andere aufgestellt hätten.

«Es ist wirklich anstrengend, eine junge Frau in dieser Branche zu sein, und auch in anderen Branchen», sagte Pugh. «Aber ich wurde immer ermutigt, eine Stimme zu haben.» Die Britin hat sich in Vergangenheit unter anderem kritisch über die Bewertung weiblicher Körper geäußert.

«Habe gesehen, wie Frauen zerrissen wurden»

Sie habe gesehen, «wie Frauen zerrissen wurden, obwohl sie talentiert und schön waren», sagte Pugh («Oppenheimer», «Dune: Part Two», «Little Women»). Sie sei stolz, dass sie zu sich gehalten habe und zu ihrem Aussehen.

Sie finde Leute interessant, die immer noch sauer auf sie seien, weil sie nicht abgenommen habe, oder weil sie ihren Nasenring hassten, sagte Pugh. Sie könne nicht einfach ändern, wie Dinge seien. Aber sie könne jungen Frauen in der Branche sicherlich helfen, indem sie Diskussionen anstoße.