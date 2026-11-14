Sandra Hüller nicht nur auf Oscar-Kurs: Das Drama «Vaterland» holt beim Europäischen Filmpreis die meisten Nominierungen. Die Schauspielerin könnte auch für einen anderen Film ausgezeichnet werden.

Berlin/Thessaloniki (dpa) - Eine Doppelnominierung in der gleichen Kategorie kommt bei Filmpreisen selten vor. Nun ist Sandra Hüller gleich zweimal als beste Schauspielerin für den Europäischen Filmpreis vorgeschlagen worden. Die 48-Jährige wurde für ihre Rollen in den Dramen «Vaterland» und «Rose» nominiert, teilte die Europäische Filmakademie während des Filmfestivals im griechischen Thessaloniki mit.

Ins Rennen um die Auszeichnung gehen zudem die Spanierin Penélope Cruz für «Bunker» und die Norwegerin Renate Reinsve für «Fjord». Auch die dänische Schauspielerin Mathilde Arcel («Woman Unknown») und die Französin Léa Seydoux («Gentle Monster») haben Chancen auf den Preis.

«Rose» und «Vaterland»: Zwei unterschiedliche Seiten von Hüller

Im Historiendrama «Rose» von Markus Schleinzer spielt Hüller eine Frau, die sich im 17. Jahrhundert als Mann ausgibt und sich gegen gesellschaftliche Zwänge auflehnt. Der Film lief dieses Jahr im Wettbewerb der Berlinale. Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin hatte damals den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung gewonnen.

Eine andere Seite zeigt Hüller im Drama «Vaterland» unter der Regie von Pawel Pawlikowski, das ebenfalls wie «Rose» in Schwarz-Weiß gehalten ist. Dort verkörpert sie Erika Mann, die mit ihrem Vater Thomas Mann (Hanns Zischler) durch das geteilte Nachkriegsdeutschland im Jahr 1949 reist. Der Film wurde bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes mit dem Regie-Preis ausgezeichnet.

Oscar-Spekulationen um Hüller

Hüller ist in Hollywood aktuell wohl die gefragteste deutsche Schauspielerin. 2024 war sie für ihre Rolle im Justizdrama «Anatomie eines Falls» von Justine Triet für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin im Rennen. Spekuliert wird schon, ob sie mit «Rose» oder «Vaterland» auch bei den Academy-Awards im kommenden Jahr eine Chance hat.

Die Schauspielerin hat bereits zwei Mal den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen: für «Anatomie eines Falls» (2023) sowie für die Tragikomödie «Toni Erdmann» (2016). Bereits 2023 war die Schauspielerin zweifach nominiert worden - neben «Anatomie eines Falls» auch für ihre Rolle in «The Zone of Interest».

Zischler als bester Schauspieler nominiert

Auch andere Filmschaffende aus Deutschland haben Chancen auf eine Auszeichnung. Als bester europäischer Schauspieler geht zum Beispiel Hanns Zischler für seine Darstellung des Schriftstellers Thomas Mann in «Vaterland» ins Rennen. In der Kategorie sind daneben der rumänisch-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan («Fjord») und der Ire Andrew Scott («Elsinore») nominiert. Hoffen können auch der Spanier Javier Bardem für «The Beloved - Mein liebster Mensch» sowie sein französischer Kollege Swann Arlaud für «Ein Mann seiner Zeit».

Der Europäische Filmpreis wird abwechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt verliehen. Dieses Mal findet die Gala am 16. Januar 2027 in Athen statt. Zwei Monate vor der Verleihung wurden jetzt die Nominierungen bekanntgegeben. Bekannt war bereits, dass Schauspielerin Hiam Abbass («Succession») laut Angaben der Filmakademie für «ihr herausragendes Lebenswerk und ihren einzigartigen Beitrag zum Weltkino» im Januar ausgezeichnet wird.

Die rund 5.700 Mitglieder der Europäischen Filmakademie können - ähnlich wie bei den Oscars in den USA - über viele Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen. Bei der vergangenen Gala Anfang des Jahres wurde das Drama «Sentimental Value» des Norwegers Joachim Trier als bester Film ausgezeichnet.

Welche Filme beim Europäischen Filmpreis vorn liegen

Dieses Mal liegt «Vaterland» von Pawlikowski mit elf Nominierungen vorn, dicht gefolgt vom spanischen Drama «La Bola Negra» (Javier Calvo und Javier Ambrossi, zehn Nominierungen) und dem diesjährigen Cannes-Gewinner «Fjord» (Cristian Mungiu, fünf Nominierungen). In der Kategorie als bester europäischer Film konkurrieren sie mit 12 anderen Produktionen - neben Spielfilmen können hier auch Dokumentar- und Animationsfilme gewinnen.

«La Bola Negra» (auf Deutsch: «Die schwarze Kugel») verwebt die Geschichten von drei schwulen Männern in den Jahren 1932, 1937 und 2017 miteinander und wechselt dabei immer wieder kunstvoll zwischen den Zeitebenen und Figuren. Das Epos teilte sich in Cannes den Regie-Preis mit «Vaterland». Das moralisch vielschichtige Drama «Fjord» hingegen erzählt von einem konservativen rumänisch-norwegischen Ehepaar, das mit seinen Kindern nach Norwegen zieht und verdächtigt wird, seine Tochter körperlich misshandelt zu haben.

Zwei Nominierungen für Deutschlands offizielle Oscar-Einreichung

Deutschlands offizielle Oscar-Einreichung «Everytime» von Sandra Wollner verpasst eine Nominierung als bester europäischer Film. Dafür kann die Österreicherin auf eine Auszeichnung als beste Regisseurin und als beste Drehbuchautorin hoffen. In der Kategorie bester Schnitt ist die Filmeditorin Gesa Jäger für den diesjährigen Berlinale-Gewinner «Gelbe Briefe» von İlker Çatak nominiert. Volker Bertelmann ist als bester Komponist für den Thriller «Bunker» von Florian Zeller vorgeschlagen.