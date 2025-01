Die Kinostarts der Woche

Berlin (dpa) – Nicole Kidman spielt in «Babygirl» eine scheinbar glücklich verheiratete Firmenchefin namens Romy, die mit ihrem Sexleben unzufrieden ist. Eines Tages beginnt sie, nach viel Widerstand im eigenen Kopf, ihre Fantasien auszuleben – mit dem viel jüngeren Praktikanten Samuel (Harris Dickinson). Provokation ist bei Regisseurin Halina Reijn kein Selbstzweck. Gefeiert wird in diesem provokanten erotischen Drama Neugier und Experimentierlust.

Heißer Kandidat im Oscar-Rennen: «The Brutalist»

«The Brutalist» erzählt von einem jüdischen Architekten namens László Tóth (Adrien Brody), der den Holocaust überlebt hat und nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ein neues Leben beginnen will. In kurzer Zeit fällt er dadurch zwei ganz unterschiedlichen politischen Systemen zum Opfer: Vom Faschismus traumatisiert, wird er in den USA mit den grässlichen Seiten des Kapitalismus konfrontiert. Bislang kommt das Historiendrama beim Publikum hervorragend an. Drei Golden Globes gewann der Film, außerdem gilt er als einer der Oscar-Favoriten.

Désirée Nosbuschs Kino-Regiedebüt: «Diese Geschichte hat alles»

Es ist eine Begegnung voller Trauer und Groll, aber auch Vertrautheit und Liebe, die die Luxemburgerin Désirée Nosbusch als Regie-Debüt am 30. Januar in die Kinos bringt. Der Spielfilm «Poison – Eine Liebesgeschichte» zeigt zwei Menschen, die unterschiedlich trauern. Das Thema habe sie lange im Kopf gehabt, sagt Nosbusch. «Poison – Eine Liebesgeschichte» erzählt von Edith und Lucas. Vor zehn Jahren haben die beiden ihren Sohn bei einem Autounfall verloren. Ihre Beziehung zerbrach. Nun treffen sie sich erstmals wieder, auf dem Friedhof, auf dem ihr Sohn begraben ist.

Rasante Spurensuche: «Paddington in Peru»

Nachdem er bereits 2014 und 2017 große Erfolge gefeiert hatte, kehrt Paddington nun wieder auf die Kinoleinwände zurück. In der kommenden Woche läuft «Paddington in Peru» auch in deutschen Kinos an. Im dritten Teil der Filmreihe über den liebenswerten aber schusseligen Bären reist Paddington aus London, wo er noch immer lebt, in seine Heimat Peru zurück. Was ein gemächlicher Verwandtenbesuch werden soll, gerät allerdings zur rasanten Spurensuche durch den Dschungel und das Hochland von Peru. Der Film ist eine gelungene Familienkomödie mit vielen Slapstick-Momenten und überraschenden Wendungen.