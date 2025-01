Die Kinostarts der Woche

Berlin (dpa) – Kritiker sind von der besonderen Chemie zwischen Florence Pugh und Andrew Garfield begeistert: Die beiden spielen die Hauptrollen im Romantikdrama «We Live in Time». Der Film von John Crowley erzählt die Liebesgeschichte des Paares Almut und Tobias über zehn Jahre hinweg. Das Paar muss eines Tages mit einem schweren Schicksalsschlag kämpfen.

Wenn ein Terroranschlag zum Film wird: «September 5»

Am 5. September 1972 sah die Welt dem Terror zu. An diesem Tag nahmen palästinensische Attentäter während der Olympischen Spiele in München israelische Sportler als Geiseln. Der Fernsehsender ABC Sports übertrug die rund 21-stündige Geiselnahme live. Wie das für die beteiligten Journalisten war, erzählt der Film «September 5» mit Leonie Benesch («Das Lehrerzimmer») in einer Hauptrolle. Das Werk des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum ist ein internationaler Kritiker-Hit und für einen Golden Globe nominiert.

Auf der Oscar-Shortlist: «Das Mädchen mit der Nadel»

Mit seiner besonderen Bildgewalt hat es dieser Film auf die Shortlist als Vorstufe der Oscar-Nominierungen geschafft. «Das Mädchen mit der Nadel» ist ein morbides, in malerischen Schwarz-Weiß-Bildern gedrehtes Historiendrama. Erzählt wird von Müttern in den 1920er Jahren, die ihre Kinder abgeben wollen – und einer Frau, die daraus auf ungeheuerliche Weise Profit schlägt. Das Werk des schwedischen Regisseurs Magnus von Horn – für einen Oscar als bester internationaler Film eingereicht von Dänemark – lief 2024 im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes.