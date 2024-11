Die Kinostarts der Woche

Paris (dpa) – Dieser Film sorgte bei seiner Premiere in Cannes für Aufsehen – viele liebten ihn, manche waren auch irritiert. Denn «Emilia Pérez» von Starregisseur Jacques Audiard ist eine ganz und gar unkonventionelle Mischung von Genres. Der Film erzählt eine Geschichte, von der man beim Lesen eigentlich nicht glauben kann, dass sie funktioniert – beim Schauen wird man eines Besseren belehrt.

In «Emilia Pérez» thematisiert Altmeister Audiard vor dem Hintergrund mexikanischer Drogenkriege die Themen Geschlechterangleichung und Identität. Ebenso ungewöhnlich wie die Geschichte ist die Form, die er gewählt hat. Thriller, Musikdrama, burleske Komödie, Telenovela, Melodrama: «Emilia Pérez» ist ein Mix aus Genres und Stilen. Zum Cast gehören neben Popstar Selena Gomez die spanische Schauspielerin Karla Sofía Gascón.

«Vaiana 2»

Berlin (dpa) – In Deutschland hat der Disney-Film «Vaiana» über zwei Millionen Menschen ins Kino gelockt. Ein mutiges Mädchen will darin ihre Insel mit Hilfe des Halbgottes Maui vor dem Untergang retten. Acht Jahre später kommt nun der zweite Teil ins Kino.

«Vaiana 2 führt Vaiana und Maui drei Jahre nach ihrer ersten großen Fahrt wieder zusammen, gemeinsam starten sie eine neue, aufregende Reise an der Seite einer Crew ungewöhnlicher Seeleute», heißt es in der Filmbeschreibung. «Nachdem Vaiana eine unerwartete Nachricht von ihren Vorfahren erhalten hat, muss sie auf die weiten Meere Ozeaniens hinaus und in gefährliche, längst vergessene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu bestehen, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat.»

Krachlederne Klamotte: «Der Vierer»

Berlin (dpa) – Sophie (Julia Koschitz) und Paul (Florian David Fitz) sind seit langem ein Paar. Die Lust am Miteinander ist längst öder Routine gewichen. Eine freizügige Nacht mit einer anderen Frau und einem anderen Mann soll das Sexleben der beiden auffrischen. Doch was als Idee gut klingt, funktioniert in der Praxis gar nicht. Es kommt zu unerwarteten Entwicklungen.

Das Remake des hierzulande kaum bekannten spanischen Spielfilms «Amor en polvo» von 2019 lockt mit populären Schauspielstars. Versprochen wird prickelnde Erotik. Geboten wird eine krachlederne Klamotte.