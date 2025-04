Cannes (dpa) – Das Programm der Filmfestspiele Cannes ist um einige prominente Namen ergänzt worden. Hollywoodstar Kristen Stewart präsentiert in Südfrankreich ihr Regiedebüt «The Chronology of Water», wie die Pressestelle bekanntgab. Es handelt sich dabei um eine Romanverfilmung.

Die Autorin Lidia Yuknavitch erzählt in dem Buch (auf Deutsch erschienen unter dem Titel «In Wasser geschrieben») von ihrem Leben. Es geht unter anderem um Missbrauch, Sucht und Selbstzerstörung. «The Chronology of Water» läuft in der Sektion Un Certain Regard.

Robert Pattinson und Jennifer Lawrence im Wettbewerb

Der Wettbewerb wurde um die Filme «Die My Love» von Lynne Ramsay («We Need to Talk About Kevin») und «Mother and Child» von Saeed Roustaee ergänzt.

In «Die My Love» spielen Robert Pattinson und Jennifer Lawrence die Hauptrollen. Auch dabei handelt es sich um eine Romanverfilmung und keinen leichten Stoff: Der Film erzählt von einer Mutter, die um ihre psychische Gesundheit kämpft.

Stewart und Pattinson, einst ein Paar und gemeinsam mit der Fantasy-Reihe «Twilight» berühmt geworden, sind inzwischen gefeierte Stars des Arthouse- und Blockbuster-Kinos.

Ethan Coen zeigt neuen Film mit Margaret Qualley

Außerhalb des Wettbewerbs wurden weitere Filme angekündigt, unter anderem «Honey Don't». Der Film von Ethan Coen – ein Teil der berühmten Coen-Brüder («The Big Lebowski», «O Brother, Where Art Thou?», «No Country for Old Men») – ist mit Margaret Qualley und Aubrey Plaza besetzt.

Zu den weiteren Neuankündigungen gehört in der Kategorie Un Certain Regard «Love Me Tender» von Anna Cazenave Cambet mit Vicky Krieps («Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste»).

Die Filmfestspiele von Cannes finden vom 13. bis 24. Mai statt.