Die beiden spielten einst ein Liebespaar: Bei der Oscarverleihung erinnert Barbra Streisand an ihren verstorbenen Filmpartner Robert Redford - mit einem ikonischen Song.

Los Angeles (dpa) - Mit einem bewegenden Auftritt hat Barbra Streisand bei den Oscars an ihren verstorbenen Filmpartner Robert Redford («So wie wir waren») erinnert. Er sei ein brillanter Schauspieler und ein Mann mit Rückgrat gewesen, sagte die 83-Jährige in Los Angeles.

Er habe sich dafür eingesetzt, die Pressefreiheit zu verteidigen, die Umwelt zu schützen, und neue Stimmen mit seinem Sundance Institute unterstützt, sagte Streisand. Redford sei bedacht und mutig gewesen. «Ich habe ihn einen intellektuellen Cowboy genannt.»

«Ich vermisse ihn jetzt mehr denn je», sagte Streisand. Auch wenn er sie gerne aufgezogen und «Babs» genannt habe. Dann sang Streisand einen Ausschnitt des Lieds «The Way We Were» aus dem Film «So wie wir waren» (1973). Streisand und Redford spielten darin ein ikonisches Liebespaar.

Während der 98. Oscarverleihung wurde auch an andere verstorbene Filmschaffende erinnert, darunter Schauspielerin Diane Keaton und Regisseur Rob Reiner («Harry und Sally»), der gemeinsam mit seiner Frau getötet worden war - der Sohn des Paares steht unter Mordverdacht.