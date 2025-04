Berlin (dpa) – Virginia (Alicia Vikander) sieht ganz harmlos aus, fast unscheinbar. Doch hinter der Fassade lauert das Grauen. Denn die junge Frau arbeitet für die Regierung. Ihre Aufgabe ist es, Paare mit Kinderwunsch einer Bewertung, einem «Assessment», zu unterziehen.

Sind sie in der Lage, gute Eltern zu sein oder nicht? Von Virginia hängt alles ab. Mia (Elizabeth Olsen) und Aaryan (Himesh Patel) müssen die Fremde sieben Tage in ihrem Zuhause dulden – und das in jeder Lebenslage, selbst beim Sex. Schnell weicht alle Freundlichkeit nichts als Misstrauen, Ängsten und Hass.

Vikander verkörpert Teufelin in Menschengestalt

Die Schwedin Alicia Vikander, 2016 als beste Nebendarstellerin für ihre Leistung in «The Danish Girl» mit einem Oscar ausgezeichnet, fesselt mit einer wahrlich furchteinflößenden Charakterstudie. Ihre Virginia erweist sich als Teufelin in Menschengestalt.

In dieser in einer nahen Zukunft nach einer Klimakatastrophe spielenden Dystopie ist sie die Vertreterin der Mächtigen. Die wenigen noch lebenden Menschen werden rund um die Uhr und in jeder Lebenslage kontrolliert. Nichts ist privat, Individualität verboten. Von Demokratie keine Spur. Wenn Virginia lächelt, macht sich ein frostiges Missbehagen breit.

Der Science-Fiction-Thriller mit politischer Botschaft ist der erste abendfüllende Spielfilm der französischen Autorin und Regisseurin Fleur Fortuné. Bekannt geworden war sie zuvor mit künstlerisch originellen Musikvideos, etwa für den US-amerikanischen Rapper Travis Scott, Werbespots und Kurzfilmen.

Regisseurin hält durchweg Höchstspannung

In ihrem ersten abendfüllenden Kinofilm verblüfft sie mit einer stilistischen Sicherheit, die man in der Regel nur von erfahrenen Regiegrößen erwartet. Sie hält das Publikum durchweg in Höchstspannung und lässt zugleich subtil ihre Kritik an heutigen Gefährdungen demokratischer Grundsätze aufleuchten. Beachtlich!

Die als Wanda Maximoff/ Scarlet Witch in Marvel-Filmen wie «The Return of the First Avenger» bekanntgewordene US-Amerikanerin Elizabeth Olsen und der Brite Himesh Patel («Tenet») als Paar mit Kinderwunsch erobern im Handumdrehen die Sympathien des Publikums.

Alicia Vikander hingegen verunsichert und verstört. Gerade deshalb prägt sie sich unvergesslich ein. Wenn dann am Ende des Films eine höchst überraschende Wendung eintritt, hat man einigen Diskussionsstoff, der weit über den Kinoabend hinausweist – mitten in die gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten in der sogenannten westlichen Welt.