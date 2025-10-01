Im Herbst 2024 legten Ermittler eine Internet-Plattform still, auf der Nutzer Millionen von Bildern missbrauchter Kinder austauschten. Nun stehen fünf mutmaßliche Drahtzieher vor Gericht.

Mönchengladbach (dpa) - Ein Jahr nach einem bundesweiten Schlag gegen die Betreiber einer riesigen Kinderpornografie-Plattform hat vor dem Landgericht Mönchengladbach der Prozess gegen fünf mutmaßliche Drahtzieher begonnen. Die 44 bis 63 Jahre alten Männer sollen als Moderatoren oder Administratoren der Darknet-Plattform aktiv gewesen sein, auf der mehrere hunderttausend Nutzer weltweit Millionen von Bildern und Videos mit Missbrauchsdarstellungen tauschten.

Das Forum diente laut Anklage zudem dazu, Kontakte zwischen Gleichgesinnten herzustellen, um sich zum sexuellen Missbrauch von Kindern zu verabreden. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten bandenmäßiges Verbreiten und den Besitz von Kinderpornografie vor.

Ermittler hatten die Plattform im September 2024 stillgelegt und bei Durchsuchungen in sechs Bundesländern umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Allein in der Wohnung eines der Angeklagten wurden laut Staatsanwaltschaft rund 75.000 Bilddateien gefunden.

Die Angeklagten kommen aus Jüchen (Rhein-Kreis Neuss), Kiel, München, Grafenau (Niederbayern) und Neetze (Niedersachsen). Für den Prozess hat das Landgericht insgesamt elf Verhandlungstage bis Mitte November angesetzt.